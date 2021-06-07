Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса
Также сообщается, что супруга кинорежиссёра до сих пор находится в реанимации с этим же диагнозом.
Валерий Лонской. Фото © "Кинотеатр"
В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский кинорежиссёр, народный артист РФ Валерий Лонской. Об этом сообщил его друг, кинокритик Андрей Плахов.
"Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия Надежда, она борется за жизнь в реанимации", — написал Плахов в посте на своей странице в "Фейсбуке".
Зрителям Валерий Яковлевич известен по фильмам "Летаргия", "Полевая гвардия Мозжухина", "Мужские портреты", "Вынос тела", "Барханов и его телохранитель", "Голова классика". Всего он снял не менее 13 фильмов и выступил в роли сценариста для девяти из них. Кроме того, Лонской снимал сюжеты для "Ералаша", а также с 1999 по 2010 год руководил режиссёрской мастерской ВГИКа.
Ранее сообщалось, что актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие принесла певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом. Позже стало известно, что Анчуков скончался от коронавируса.
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