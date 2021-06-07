Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса

В Москве на 81-м году жизни умер советский и российский кинорежиссёр, народный артист РФ Валерий Лонской. Об этом сообщил его друг, кинокритик Андрей Плахов.

"Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия Надежда, она борется за жизнь в реанимации", — написал Плахов в посте на своей странице в "Фейсбуке".

Зрителям Валерий Яковлевич известен по фильмам "Летаргия", "Полевая гвардия Мозжухина", "Мужские портреты", "Вынос тела", "Барханов и его телохранитель", "Голова классика". Всего он снял не менее 13 фильмов и выступил в роли сценариста для девяти из них. Кроме того, Лонской снимал сюжеты для "Ералаша", а также с 1999 по 2010 год руководил режиссёрской мастерской ВГИКа.