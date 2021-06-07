"Свободный процесс": В Кремле прокомментировали отъезд политика Дмитрия Гудкова из России
Граждане РФ могут законно выезжать за пределы страны при отсутствии каких-либо претензий со стороны властей.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Отъезды граждан из России и приезды в неё являются свободным процессом, если нет никаких ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отъезде бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину.
"Мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова. Если это законный выезд из страны, если человек не имеет обременений, поражений в правах, то он может выехать, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это свободный процесс", — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.
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