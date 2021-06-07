Отъезды граждан из России и приезды в неё являются свободным процессом, если нет никаких ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отъезде бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину.

"Мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова. Если это законный выезд из страны, если человек не имеет обременений, поражений в правах, то он может выехать, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это свободный процесс", — объяснил официальный представитель Кремля.