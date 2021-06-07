НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Свободный процесс": В Кремле прокомментировали отъезд политика Дмитрия Гудкова из России

Граждане РФ могут законно выезжать за пределы страны при отсутствии каких-либо претензий со стороны властей.

7 июня, 10:23

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Отъезды граждан из России и приезды в неё являются свободным процессом, если нет никаких ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отъезде бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину.

"Мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова. Если это законный выезд из страны, если человек не имеет обременений, поражений в правах, то он может выехать, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это свободный процесс", — объяснил официальный представитель Кремля.

Гудков рассказал, куда отправится после Украины

Гудков рассказал, куда отправится после Украины

Ранее Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.


Гудков назвал временным отъезд из России

Гудков назвал временным отъезд из России

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции

сегодня в 13:12

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

сегодня в 15:17

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1