В Альянсе турагентств оценили возможное ограничение перелётов на зарубежные курорты

Перевозка туристов из России на курорты зарубежных стран, авиасообщение с которыми не возобновлено, осуществлялась исключительно по настоянию самих путешественников. Об этом в беседе с Лайфом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"На Кипр и в Тунис были завезены организованные туристы, но исключительно по их желанию. Вот они приходят и душу из тебя вынимают. Всех, кого завезли этими рейсами, обязательно вернут обратно. В дальнейшем такие рейсы будут строго ограничиваться и регулироваться", — рассказала Осипова.

По словам специалиста, сейчас работать с отечественным туристом стало тяжелее. Люди, желающие отдохнуть за рубежом, буквально "атакуют звонками" и не дают туроператорам покоя. А российские путешественники, улетевшие на курорты Кипра и Туниса, воспринимались агентствами как самостоятельные туристы, поскольку сами изъявляли желание посещать другие страны.

"Всё происходило по настоянию туристов. Мы скоро будем ставить охрану возле каждого турагентства, потому что туристы не могут понять, что та или иная страна не принимает организованного туриста. Сейчас очень трудно стало работать с туристом, потому что они буквально атакуют звонками. Нам, извините, выживать надо. Туризм — самая потерпевшая отрасль", — объяснила исполнительный директор Альянса туристических агентств.