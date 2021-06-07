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В Альянсе турагентств оценили возможное ограничение перелётов на зарубежные курорты

Путешественники не дают туроператорам покоя своими звонками, не осознавая, что ковидные ограничения устанавливаются другими странами, а не Россией.

7 июня, 10:08
<p>Фото © ТАСС / EPA / MARTIN SYLVEST</p>

Фото © ТАСС / EPA / MARTIN SYLVEST

Перевозка туристов из России на курорты зарубежных стран, авиасообщение с которыми не возобновлено, осуществлялась исключительно по настоянию самих путешественников. Об этом в беседе с Лайфом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"На Кипр и в Тунис были завезены организованные туристы, но исключительно по их желанию. Вот они приходят и душу из тебя вынимают. Всех, кого завезли этими рейсами, обязательно вернут обратно. В дальнейшем такие рейсы будут строго ограничиваться и регулироваться", — рассказала Осипова.

По словам специалиста, сейчас работать с отечественным туристом стало тяжелее. Люди, желающие отдохнуть за рубежом, буквально "атакуют звонками" и не дают туроператорам покоя. А российские путешественники, улетевшие на курорты Кипра и Туниса, воспринимались агентствами как самостоятельные туристы, поскольку сами изъявляли желание посещать другие страны.

В России могут ограничить перевозки на зарубежные курорты

В России могут ограничить перевозки на зарубежные курорты

"Всё происходило по настоянию туристов. Мы скоро будем ставить охрану возле каждого турагентства, потому что туристы не могут понять, что та или иная страна не принимает организованного туриста. Сейчас очень трудно стало работать с туристом, потому что они буквально атакуют звонками. Нам, извините, выживать надо. Туризм — самая потерпевшая отрасль", — объяснила исполнительный директор Альянса туристических агентств.

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Бали может начать принимать туристов уже в июле

Напомним, Лайф ранее публиковал полный список стран, куда можно полететь отдыхать.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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