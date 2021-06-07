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В Кремле не исключили, что Путин обсудит с Байденом тему осуждённых в США россиян

Журналисты задали такой вопрос Дмитрию Пескову в связи с тем, что мать российского бизнесмена Виктора Бута попросила Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину.

7 июня, 09:53
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве могут обсудить тему осуждённых в США россиян, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не исключаю, что эта тема может затрагиваться", — отметил представитель Кремля.

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Журналисты задали этот вопрос Пескову в связи с тем, что мать осуждённого в США российского бизнесмена Виктора Бута попросила Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле обращение Раисы Бут пока не получали.

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце 2019 года сообщалось, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января 2020 года без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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