Россия и США синхронно назовут место встречи Путина и Байдена в Женеве
По словам пресс-секретаря главы РФ, некоторая определённость в этом вопросе уже есть. Что касается участия российского лидера в пресс-конференции, окончательное решение насчёт этого пока не принято.
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Кремль и Белый дом синхронно сообщат о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По месту есть уже более или менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это всё, наверное, синхронно сделаем с американцами, пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счёт", — рассказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что после встречи с Байденом в Женеве Путин в любом случае пообщается с журналистами кремлёвского пула. Что касается участия российского лидера в пресс-конференции, то окончательное решение на этот счёт пока не принято. "Опять же, это обоюдное должно быть решение", — добавил пресс-секретарь.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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