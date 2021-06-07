Россия и США синхронно назовут место встречи Путина и Байдена в Женеве

Кремль и Белый дом синхронно сообщат о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По месту есть уже более или менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это всё, наверное, синхронно сделаем с американцами, пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счёт", — рассказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что после встречи с Байденом в Женеве Путин в любом случае пообщается с журналистами кремлёвского пула. Что касается участия российского лидера в пресс-конференции, то окончательное решение на этот счёт пока не принято. "Опять же, это обоюдное должно быть решение", — добавил пресс-секретарь.