НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" : Песков отверг идею изображения Крыма на форме сборной России

При этом в Кремле призвали дождаться официальной реакции УЕФА по поводу дизайна футболок украинских футболистов для выступления на Евро.

7 июня, 09:40

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной Украины с силуэтом Крыма, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Представитель Кремля призвал дождаться официальной реакции УЕФА и заметил, что ему не известно о том, чтобы российская сторона направляла какой-либо запрос в спортивную организацию в связи с этим.

"Спорт есть спорт": Песков исключил новый виток напряжённости между Россией и Украиной из-за футбола

"Спорт есть спорт": Песков исключил новый виток напряжённости между Россией и Украиной из-за футбола

"Мне не известно о том, что были какие-то запросы, но это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов этого чемпионата. Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник — вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождёмся какой-то официальной реакции", — прокомментировал Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал предложение журналистов нанести какую-либо символику на российскую форму в ответ на действия Украины.

"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" отреагировал он.

"Отчаянная акция": В МИД РФ отреагировали на появление Крыма на форме сборной Украины по футболу

"Отчаянная акция": В МИД РФ отреагировали на появление Крыма на форме сборной Украины по футболу

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.

На футбольную форму Украины отреагировали уже и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле прокомментировали слова Трампа об "отличных" отношениях с Путиным

сегодня в 09:56

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1