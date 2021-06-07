"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" : Песков отверг идею изображения Крыма на форме сборной России
При этом в Кремле призвали дождаться официальной реакции УЕФА по поводу дизайна футболок украинских футболистов для выступления на Евро.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной Украины с силуэтом Крыма, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Представитель Кремля призвал дождаться официальной реакции УЕФА и заметил, что ему не известно о том, чтобы российская сторона направляла какой-либо запрос в спортивную организацию в связи с этим.
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"Мне не известно о том, что были какие-то запросы, но это действительно абсолютно находится в прерогативе организаторов этого чемпионата. Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник — вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождёмся какой-то официальной реакции", — прокомментировал Песков.
Кроме того, Песков прокомментировал предложение журналистов нанести какую-либо символику на российскую форму в ответ на действия Украины.
"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" — отреагировал он.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.
На футбольную форму Украины отреагировали уже и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.
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