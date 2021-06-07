Под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки

Под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин. Видео © Телеканал "360"

В городе Дудинка Красноярского края подростки жестоко избили трёх взрослых мужчин из-за того, что те якобы подняли руку на девушку из их компании. Об этом сообщает телеканал "360", опубликовавший кадры инцидента, снятые на камеру очевидцем.

На кадрах видно, как толпа молодых людей избивает трёх мужчин. Причём двое из них лежат на земле, а парни бьют их ногами и кулаками. Один из подростков вообще добивает лежачего, сильно пиная его в голову и едва ли не подпрыгивая на ней. В какой-то момент один из пострадавших смог встать на ноги с колен, но тут же получил снова по лицу. Далее мужчину куда-то уводят.

Правда, не совсем понятно, почему "оператор" не вызвал сразу полицию. Отмечается, что драку остановила проходившая мимо женщина. Она подошла к компании, чтобы узнать, что происходит. После этого подростки скрылись. По некоторым данным, пострадавшие находятся в больнице, один из них с тяжёлым переломом черепа. Видео уже заинтересовались правоохранители.