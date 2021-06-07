Песков: Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась
В Кремле считают, что пояснения по этой ситуации должна предоставить белорусская сторона либо сам задержанный оппозиционер.
Фото © ТАСС / Егоршин Валентин, YouTube / Телеканал ОНТ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг российского бизнесмена, владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, которого заподозрили в финансировании телеграм-канала NEXTA. Представитель Кремля напомнил, что слухи появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ, однако фамилия Мазепина в нём не фигурировала.
"Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть", — рассуждает Песков.
Песков добавил, что, по словам самого Мазепина, никакого отношения к финансированию проекта NEXTA он не имеет и иметь не может.
"Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", — добавил представитель Кремля.
Напомним, ранее создатель скандально известного телеграм-канала Роман Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.
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