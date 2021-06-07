Песков: Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг российского бизнесмена, владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, которого заподозрили в финансировании телеграм-канала NEXTA. Представитель Кремля напомнил, что слухи появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ, однако фамилия Мазепина в нём не фигурировала.

"Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть", — рассуждает Песков.

Песков добавил, что, по словам самого Мазепина, никакого отношения к финансированию проекта NEXTA он не имеет и иметь не может.