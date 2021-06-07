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Песков: Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась

В Кремле считают, что пояснения по этой ситуации должна предоставить белорусская сторона либо сам задержанный оппозиционер.

7 июня, 09:30

Фото © ТАСС / Егоршин Валентин, YouTube / Телеканал ОНТ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг российского бизнесмена, владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, которого заподозрили в финансировании телеграм-канала NEXTA. Представитель Кремля напомнил, что слухи появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ, однако фамилия Мазепина в нём не фигурировала.

Владелец "Уралхима" Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA

Владелец "Уралхима" Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA

"Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть", рассуждает Песков.

Песков добавил, что, по словам самого Мазепина, никакого отношения к финансированию проекта NEXTA он не имеет и иметь не может.

"Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", добавил представитель Кремля.

В Кремле не знают, кого из бизнесменов имел в виду Протасевич в своём интервью

В Кремле не знают, кого из бизнесменов имел в виду Протасевич в своём интервью

Напомним, ранее создатель скандально известного телеграм-канала Роман Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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