В Кремле не знают, кого из бизнесменов имел в виду Протасевич в своём интервью
Задержанный в Минске активист рассказал про спонсирование Telegram-канала NEXTA российским олигархом, но его фамилии не назвал.
Скриншот видео © Телеканал ОНТ
В Кремле не знают, о каком российском бизнесмене говорил задержанный в Минске Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Я не знаю, что это за бизнесмен. Надо у белорусской стороны спрашивать", — сказал представитель Кремля.
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Напомним, что в интервью Протасевич рассказал об источниках финансирования проекта NEXTA. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не озвучил фамилию спонсора. Кроме того, задержанный в Минске активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку, перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии и признался, что жалеет о своей поездке в Донбасс.
Напомним, что Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Из-за посадки борта и задержания Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано.
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