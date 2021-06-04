Мантуров рассказал, почему не стал пристёгиваться во время поездки на прототипе водородного Aurus
По словам министра, если бы он выехал на дорогу, то обязательно воспользовался бы ремнём безопасности.
Мантуров рассказал, почему не стал пристёгиваться во время поездки на прототипе водородного Aurus. Видео © LIFE
Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил на вопрос журналиста Лайфа, почему не пристегнулся во время испытаний прототипа автомобиля Aurus на водороде. По его словам, делать это на площадке самого предприятия было бы довольно странно.
"Дело в том, что это лабораторный образец, а не серийный. На площадке предприятия это было странно. Если бы я выехал на дорогу общего пользования, когда-нибудь такое случится, то обязательно бы пристегнулся", — сказал глава Минпромторга.
Ранее Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. Машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане.
Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось в Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ. Владимир Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель. Глава государства высоко оценил качество отечественных автомобилей премиальной линейки и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулём.
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