Глава Минтруда порассуждал о том, не много ли россияне отдыхают
Он также оценил идею введения четырёхдневной рабочей недели, заметив, что сейчас такая возможность есть у любого работодателя страны.
Глава Минтруда ответил, не много ли россияне отдыхают. Видео © LIFE
Решение назначить 31 декабря 2021 года в России выходным днём не изменило общее число дней для отдыха в текущем году. Об этом сказал министр труда РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос Лайфа, не много ли россияне отдыхают.
"А вы знаете, количество выходных дней не изменилось. 31 декабря выходной почему? Потому что оно выпало на субботу. А суббота традиционно нерабочая в России", — ответил Котяков.
Он также заметил, что у любого работодателя в стране на сегодняшний день есть возможность организовать четырёхдневную рабочую неделю для своих сотрудников с помощью удалённого режима или дистанционной занятости. При этом решение может быть принято исходя из необходимости, а изменять ли зарплату работника, также будет решать его работодатель.
Ранее россиянам напомнили о единственной короткой летней рабочей неделе. Связано это с тем, что празднование Дня России выпадает на выходной день.
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