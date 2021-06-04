Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат

Порядок начисления пособий семьям, уже получающим выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, не изменится, даже если по новым правилам родители не попадут под критерии этих начислений. Об этом заявили в Министерстве труда РФ.

"Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, если семья обратится в органы за перерасчётом и в процессе выяснится, что, согласно новым правилам, пособия ей больше не положены, выплаты всё равно продолжатся вплоть до завершения сроков их начисления.