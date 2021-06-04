Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат

Ранее появилась информация, что из-за поправок в закон пособий могут лишиться некоторые нуждающиеся семьи.

4 июня, 08:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Порядок начисления пособий семьям, уже получающим выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, не изменится, даже если по новым правилам родители не попадут под критерии этих начислений. Об этом заявили в Министерстве труда РФ.

"Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено", — говорится в сообщении ведомства.

Выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Отмечается, что, если семья обратится в органы за перерасчётом и в процессе выяснится, что, согласно новым правилам, пособия ей больше не положены, выплаты всё равно продолжатся вплоть до завершения сроков их начисления.

Напомним, ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Иван Денисов предупредил родителей о риске остаться без детских выплат не по своей вине, а из-за новых поправок в порядке их назначения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Родителей предупредили о риске остаться без детских выплат не по своей вине

сегодня в 07:16

Социальные пособия превратятся в сертификаты: Как теперь получать помощь от государства

вчера в 17:11

Глава Минтруда порассуждал о том, не много ли россияне отдыхают

сегодня в 08:22

Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов этапирован в колонию в Тюмени

сегодня в 08:12

В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным

сегодня в 08:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1