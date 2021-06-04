Родителей предупредили о риске остаться без детских выплат не по своей вине

В этом году в России изменились правила начисления выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов рассказал, кто и почему теперь может остаться без этих денег.

"По новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи", — рассказал он в беседе с изданием "Прайм".

Также одним из нововведений стало правило "нулевого дохода", согласно которому прав на выплаты лишаются семьи, в которых родители являются безработными без уважительной причины. Такая мера, по мнению эксперта, может оставить без финансовых начислений действительно нуждающихся в деньгах родителей, хотя первоначальной целью законодателей было сделать выплаты более справедливыми.