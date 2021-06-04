Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Родителей предупредили о риске остаться без детских выплат не по своей вине

Изначально закон предполагал справедливое распределение денег между нуждающимися семьями, однако, по мнению эксперта, именно они и могут попасть под удар.

4 июня, 07:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В этом году в России изменились правила начисления выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов рассказал, кто и почему теперь может остаться без этих денег.

"По новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи", — рассказал он в беседе с изданием "Прайм".

В Совете матерей объяснили порядок выплат детских пособий для неполных семей

В Совете матерей объяснили порядок выплат детских пособий для неполных семей

Также одним из нововведений стало правило "нулевого дохода", согласно которому прав на выплаты лишаются семьи, в которых родители являются безработными без уважительной причины. Такая мера, по мнению эксперта, может оставить без финансовых начислений действительно нуждающихся в деньгах родителей, хотя первоначальной целью законодателей было сделать выплаты более справедливыми.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выплату по 10 тысяч рублей на ребёнка должны получить семьи с детьми, которые пойдут в школу с шести лет. До этого соответствующий указ распространялся лишь на семьи, в которых детям шесть лет исполнилось до марта текущего года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат

сегодня в 08:17

Социальные пособия превратятся в сертификаты: Как теперь получать помощь от государства

вчера в 17:11

Глава Минтруда порассуждал о том, не много ли россияне отдыхают

сегодня в 08:22

Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов этапирован в колонию в Тюмени

сегодня в 08:12

В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным

сегодня в 08:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1