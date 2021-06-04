Родителей предупредили о риске остаться без детских выплат не по своей вине
Изначально закон предполагал справедливое распределение денег между нуждающимися семьями, однако, по мнению эксперта, именно они и могут попасть под удар.
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В этом году в России изменились правила начисления выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов рассказал, кто и почему теперь может остаться без этих денег.
"По новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи", — рассказал он в беседе с изданием "Прайм".
Также одним из нововведений стало правило "нулевого дохода", согласно которому прав на выплаты лишаются семьи, в которых родители являются безработными без уважительной причины. Такая мера, по мнению эксперта, может оставить без финансовых начислений действительно нуждающихся в деньгах родителей, хотя первоначальной целью законодателей было сделать выплаты более справедливыми.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выплату по 10 тысяч рублей на ребёнка должны получить семьи с детьми, которые пойдут в школу с шести лет. До этого соответствующий указ распространялся лишь на семьи, в которых детям шесть лет исполнилось до марта текущего года.
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