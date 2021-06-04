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"Ожидания президент удовлетворяет": Песков объяснил, о чём Путин будет рассказывать на ПМЭФ

Представитель Кремля заметил, что все ждут сигналов для большого, среднего и малого бизнеса, и они являются востребованными.

4 июня, 07:15
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ будет рассказывать о том, каким был прошедший год и какие последствия он принёс. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно Путин даёт оценку нынешнему этапу социально-экономического развития и пройденному этапу. Так или иначе, мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия и как мы с ними справляемся", — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что все ждут "сигналов" для большого, среднего и малого бизнеса, они востребованы, и, как правило, на каждом форуме "ожидания президент удовлетворяет".

В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. По его словам, работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с инфекцией.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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