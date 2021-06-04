Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ будет рассказывать о том, каким был прошедший год и какие последствия он принёс. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно Путин даёт оценку нынешнему этапу социально-экономического развития и пройденному этапу. Так или иначе, мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия и как мы с ними справляемся", — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что все ждут "сигналов" для большого, среднего и малого бизнеса, они востребованы, и, как правило, на каждом форуме "ожидания президент удовлетворяет".

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. По его словам, работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с инфекцией.