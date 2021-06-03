В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
Президент выступит на пленарке в пятницу, 4 июня. Ожидается, что его речь будет посвящена вопросам социально-экономического развития России и её инвестиционной привлекательности.
Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума в 2017 году.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет тележурналист Стас Натанзон. Об этом сообщил на телефонном брифинге в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства уже прибыл в Петербург и сегодня он по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.
Песков напомнил, что во время "пленарок" на полях ПМЭФ Путин традиционно не отвечает на вопросы из зала — "вопросы формулирует модератор".
"Модератором будет Стас Натанзон", — проинформировал Песков.
Ранее в Кремле анонсировали, что речь Путина на ПМЭФ будет посвящена вопросам социально-экономического развития России и её инвестиционной привлекательности.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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