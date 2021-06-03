В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет тележурналист Стас Натанзон. Об этом сообщил на телефонном брифинге в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства уже прибыл в Петербург и сегодня он по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

Песков напомнил, что во время "пленарок" на полях ПМЭФ Путин традиционно не отвечает на вопросы из зала — "вопросы формулирует модератор".

"Модератором будет Стас Натанзон", — проинформировал Песков.

Ранее в Кремле анонсировали, что речь Путина на ПМЭФ будет посвящена вопросам социально-экономического развития России и её инвестиционной привлекательности.