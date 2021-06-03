Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Президент выступит на пленарке в пятницу, 4 июня. Ожидается, что его речь будет посвящена вопросам социально-экономического развития России и её инвестиционной привлекательности.

3 июня, 11:00

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет тележурналист Стас Натанзон. Об этом сообщил на телефонном брифинге в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства уже прибыл в Петербург и сегодня он по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

Песков напомнил, что во время "пленарок" на полях ПМЭФ Путин традиционно не отвечает на вопросы из зала — "вопросы формулирует модератор".

"Модератором будет Стас Натанзон", — проинформировал Песков.

Ранее в Кремле анонсировали, что речь Путина на ПМЭФ будет посвящена вопросам социально-экономического развития России и её инвестиционной привлекательности.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией

сегодня в 11:54

Кириенко на ПМЭФ объявил о продолжении тематических просветительских марафонов общества "Знание"

сегодня в 12:03

Мурашко ответил на публикацию Times о занижении смертности от коронавируса в России

сегодня в 12:11

Новак назвал хайпом требование немецких экологов приостановить укладку "Северного потока – 2"

сегодня в 12:27

"Чуть набравший, но всё же с порохом": Хабиб забил эффектный гол и восхитил легенду футбола

сегодня в 12:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1