Попова заявила, что эпидемии станут более частым явлением
По словам главы Роспотребнадзора, властям, как и гражданам, необходимо извлечь уроки из опыта по борьбе с коронавирусной пандемией, чтобы быть во всеоружии перед возможными угрозами в будущем.
Анна Попова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Эпидемии станут более частым явлением в будущем. Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Да, ещё будет (эпидемия). И наверняка не один раз, и будет чаще, чем было. Потому что мы поменяли мир, степень миграции, степень развития науки, степень развития синтетической биологии", — сказала Попова.
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Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас невозможно спрогнозировать, какая именно будет эпидемия, но "мы должны быть готовы" к любым раскладам. Попова подчеркнула, что властям, как и гражданам, необходимо извлечь уроки из опыта по борьбе с коронавирусной пандемией, чтобы быть во всеоружии перед возможными угрозами в будущем.
Между тем накануне в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.
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