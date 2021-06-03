Попова заявила, что эпидемии станут более частым явлением

Эпидемии станут более частым явлением в будущем. Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Да, ещё будет (эпидемия). И наверняка не один раз, и будет чаще, чем было. Потому что мы поменяли мир, степень миграции, степень развития науки, степень развития синтетической биологии", — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас невозможно спрогнозировать, какая именно будет эпидемия, но "мы должны быть готовы" к любым раскладам. Попова подчеркнула, что властям, как и гражданам, необходимо извлечь уроки из опыта по борьбе с коронавирусной пандемией, чтобы быть во всеоружии перед возможными угрозами в будущем.