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Попова: Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире

Глава Роспотребнадзора призвала не потерять достигнутый прогресс с учётом растущих угроз новых инфекций и пандемий: учёные уже предсказали наступление ковида-26 и ковида-32.

2 июня, 08:51

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире. Такое мнение озвучила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

Путин: Опасности пандемии сохраняются

Путин: Опасности пандемии сохраняются

"Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", — сказала Попова.

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Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса, 13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. В пятёрку регионов с наибольшим числом новых случаев вошли Москва, где за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился у 2842 человек, Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 828 граждан, а также Подмосковье (+761), Ростовская (+160) и Нижегородская (+151) области.

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Между тем в нашей стране зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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