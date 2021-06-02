Попова: Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире

Российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире. Такое мнение озвучила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", — сказала Попова.

Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 8832 случая коронавируса, 13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. В пятёрку регионов с наибольшим числом новых случаев вошли Москва, где за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился у 2842 человек, Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 828 граждан, а также Подмосковье (+761), Ростовская (+160) и Нижегородская (+151) области.