В Ростуризме обозначили возможные сроки открытия Турции для россиян
Ранее Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с этой страной до 21 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.
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В Ростуризме не исключают, что к июлю текущего года россияне смогут посетить турецкие курорты. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.
"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", — сообщила она.
Догузова подчеркнула, что порядка миллиона человек планировали свой отдых в Турции и уже внесли часть денег. По её словам, общий объём обязательств перед такими гражданами составляет практически 30 миллиардов рублей. Глава Ростуризма отметила, в списке популярных направлений для путешествий среди соотечественников — Греция, Абхазия, Хорватия и Египет.
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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Анталии и Кемера.
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