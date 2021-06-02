В Ростуризме обозначили возможные сроки открытия Турции для россиян

В Ростуризме не исключают, что к июлю текущего года россияне смогут посетить турецкие курорты. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", — сообщила она.