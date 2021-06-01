Не Египет и не Греция: В Союзе турагентств россиянам назвали замену Турции
Страны сопоставимы как по погоде, так и по инфраструктуре, однако ситуация с количеством рейсов в это государство пока оставляет желать лучшего, отметили эксперты.
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Вместо пока ещё закрытой Турции российским туристам можно отправиться в Марокко. Об этом заявил президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов.
"Будем надеяться, что каким-то образом спасёмся, будет возможность у туроператоров переориентировать клиентов ещё с прошлогодних заявок, которые остались по Турции. Люди просто уже устали ждать. И, естественно, накаляется атмосфера непосредственно у самих турагентов", — рассказал он в беседе с Ura.ru.
Собеседник отметил, что Марокко в целом станет хорошей альтернативой Турции как по погоде, так и по инфраструктуре. В свою очередь, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович считает, что североафриканская страна полной заменой Турции для наших соотечественников стать не сможет.
"Двух-четырёх самолётов в неделю совершенно недостаточно, чтобы как-то в корне изменить ситуацию, чтобы людям было где отдохнуть. Это, конечно, позитивно, но, для того чтобы был серьёзный шаг в туризме, нужно открытое авиасообщение и чартеры", — пояснил он.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили о возобновлении авиасообщения с девятью странами. Так, с 2 июня будет восстановлено сообщение с Великобританией, а с 10 июня ещё с семью странами — Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы полетят в Албанию.
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