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Не Египет и не Греция: В Союзе турагентств россиянам назвали замену Турции

Страны сопоставимы как по погоде, так и по инфраструктуре, однако ситуация с количеством рейсов в это государство пока оставляет желать лучшего, отметили эксперты.

1 июня, 13:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вместо пока ещё закрытой Турции российским туристам можно отправиться в Марокко. Об этом заявил президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов.

"Будем надеяться, что каким-то образом спасёмся, будет возможность у туроператоров переориентировать клиентов ещё с прошлогодних заявок, которые остались по Турции. Люди просто уже устали ждать. И, естественно, накаляется атмосфера непосредственно у самих турагентов", — рассказал он в беседе с Ura.ru.

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Собеседник отметил, что Марокко в целом станет хорошей альтернативой Турции как по погоде, так и по инфраструктуре. В свою очередь, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович считает, что североафриканская страна полной заменой Турции для наших соотечественников стать не сможет.

"Двух-четырёх самолётов в неделю совершенно недостаточно, чтобы как-то в корне изменить ситуацию, чтобы людям было где отдохнуть. Это, конечно, позитивно, но, для того чтобы был серьёзный шаг в туризме, нужно открытое авиасообщение и чартеры", — пояснил он.

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Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили о возобновлении авиасообщения с девятью странами. Так, с 2 июня будет восстановлено сообщение с Великобританией, а с 10 июня ещё с семью странами — Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы полетят в Албанию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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