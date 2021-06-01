Песков рассказал, когда будет принято решение о возобновлении полётов на курорты Египта

Российские инспекторы уже проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, решение об открытии перелётов будет принимать оперштаб после всех докладов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом точную дату возобновления авиасообщения он называть не стал.