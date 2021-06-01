Песков рассказал, когда будет принято решение о возобновлении полётов на курорты Египта
Авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года. В апреле 2018 года были восстановлены регулярные рейсы в Каир, а в апреле 2020 года стало известно о договорённости запустить полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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Российские инспекторы уже проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, решение об открытии перелётов будет принимать оперштаб после всех докладов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом точную дату возобновления авиасообщения он называть не стал.
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Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.
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