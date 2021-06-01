Лукашенко рассчитывает, что в 2022 году стоимость российского газа не увеличится

Белоруссия в 2022 году намерена покупать в России природный газ по старой цене или не выше уровня нынешнего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент [России Владимир Путин] мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но моё ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", — сказал глава республики на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.