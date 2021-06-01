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Лукашенко рассчитывает, что в 2022 году стоимость российского газа не увеличится

По словам главы Белоруссии, этот вопрос окончательно не закрыт, но Владимир Путин пообещал подумать, как в этой ситуации помочь республике.

1 июня, 09:49
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Белоруссия в 2022 году намерена покупать в России природный газ по старой цене или не выше уровня нынешнего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент [России Владимир Путин] мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но моё ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", — сказал глава республики на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

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Напомним, в этом году Белоруссия покупает российский газ по цене 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. Однако ранее Лукашенко сетовал, что стоимость могла бы быть "более справедливой".

Ранее в Минприроды пояснили, на сколько лет хватит российских запасов нефти и газа. Перед ведомством также стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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