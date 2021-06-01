Лукашенко рассчитывает, что в 2022 году стоимость российского газа не увеличится
По словам главы Белоруссии, этот вопрос окончательно не закрыт, но Владимир Путин пообещал подумать, как в этой ситуации помочь республике.
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Белоруссия в 2022 году намерена покупать в России природный газ по старой цене или не выше уровня нынешнего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент [России Владимир Путин] мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но моё ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", — сказал глава республики на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
Напомним, в этом году Белоруссия покупает российский газ по цене 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. Однако ранее Лукашенко сетовал, что стоимость могла бы быть "более справедливой".
Ранее в Минприроды пояснили, на сколько лет хватит российских запасов нефти и газа. Перед ведомством также стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.
Лента новостей
В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с Макроном и Меркель встречу глав МИД в "нормандском формате"
сегодня в 09:47
На Урале суд вынес приговор родителям, до смерти забившим шестилетнего приёмного сына
сегодня в 09:45
Песков: Никто не собирается стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена
сегодня в 09:42
Комментариев: 0