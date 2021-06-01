В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с Макроном и Меркель встречу глав МИД в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин обсуждал с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель возможность организации встречи глав МИД в "нормандском формате". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчёркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", — отметил представитель Кремля.