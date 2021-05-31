Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии
Все вопросы по урегулированию конфликта на востоке Украины будут решены без оглядки на инцидент в республике.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
События в Белоруссии не окажут влияния на урегулирование конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего 31 мая заседания германо-французского совета министров.
"На мой взгляд, "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии", — сказала она.
По мнению Меркель, "несмотря ни на что, важно продолжать работу в "нормандском формате". Она признала, что прогресс участникам переговоров "даётся с трудом", но Германия и Франция оказывают Украине помощь благодаря этому формату.
Ранее Лайф писал, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.
Лента новостей
"Устал и прислонился лбом к стене": Адвокат объяснила ссадину на лице основателя NEXTA Протасевича
сегодня в 18:44
Год условно вместо семи реальных: На Украине смягчили приговор радикалу и убийце Стерненко, но он всё равно недоволен
сегодня в 18:41
На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП
сегодня в 18:34
Комментариев: 0