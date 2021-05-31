Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии

События в Белоруссии не окажут влияния на урегулирование конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего 31 мая заседания германо-французского совета министров.

"На мой взгляд, "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии", — сказала она.

По мнению Меркель, "несмотря ни на что, важно продолжать работу в "нормандском формате". Она признала, что прогресс участникам переговоров "даётся с трудом", но Германия и Франция оказывают Украине помощь благодаря этому формату.