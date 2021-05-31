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Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии

Все вопросы по урегулированию конфликта на востоке Украины будут решены без оглядки на инцидент в республике.

31 мая, 18:51
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

События в Белоруссии не окажут влияния на урегулирование конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего 31 мая заседания германо-французского совета министров.

"На мой взгляд, "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии", — сказала она.

По мнению Меркель, "несмотря ни на что, важно продолжать работу в "нормандском формате". Она признала, что прогресс участникам переговоров "даётся с трудом", но Германия и Франция оказывают Украине помощь благодаря этому формату.

Названа дата очередной встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Названа дата очередной встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Ранее Лайф писал, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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