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Год условно вместо семи реальных: На Украине смягчили приговор радикалу и убийце Стерненко, но он всё равно недоволен

Его оправдали по одной из статей, однако признали виновным по двум другим, сильно изменив итоговое наказание.

31 мая, 18:41
<p>Сергей Стерненко. Фото © Соцсети</p>

Сергей Стерненко. Фото © Соцсети

Одесский апелляционный суд изменил приговор бывшему главе местной ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко, заменив семь лет лишения свободы на один год условно по делу о разбойном нападении и похищении человека. Об этом сам радикал сообщил в "Фейсбуке".

Такие изменения суд внёс из-за того, что счёл показания потерпевшего противоречивыми, а доказательства обвинения ненадлежащими. Его признали виновным по двум статьям — о похищении человека и незаконном обороте оружия, а вот по делу о разбойном нападении с целью завладения чужим имуществом парень был оправдан. В итоге приговор составил всего один год условно. Сам подсудимый уже заявил, что собирается обжаловать его в Верховном суде.

На Украине выпустили из-под стражи радикала и убийцу Стерненко, осуждённого на семь лет за похищение и пытки

На Украине выпустили из-под стражи радикала и убийцу Стерненко, осуждённого на семь лет за похищение и пытки

Напомним, в феврале Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы за разбойное нападение и похищение человека. После этого на Украине вспыхнули акции протеста радикалов. Особенно досталось Офису президента Владимира Зеленского. Изначально протест носил мирный характер, участники акции скандировали лозунги "Зелю геть!" и "Аваков чёрт!". Наиболее активные националисты попытались прорвать оцепление, но полиция начала оттеснять их. В ответ в правоохранителей полетели дымовые шашки и петарды, над толпой вспыхивали фаеры.

В Киеве задержанный за разбой мужчина сбежал прямо из зала суда

В Киеве задержанный за разбой мужчина сбежал прямо из зала суда

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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