Макрон и его супруга сделали прививки от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что они вместе с супругой Брижит сделали прививки от коронавирусной инфекции. Глава государства призвал граждан последовать их примеру и вакцинироваться.

Он не уточнил, какой именно вакциной от ковида они привились. Макрон отметил, что прививки от коронавируса уже сделали 25 миллионов французов. Президент Франции подчеркнул, что граждане страны должны защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.