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Макрон и его супруга сделали прививки от коронавируса

При этом, каким именно препаратом они вакцинировались, не уточняется.

31 мая, 18:23
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что они вместе с супругой Брижит сделали прививки от коронавирусной инфекции. Глава государства призвал граждан последовать их примеру и вакцинироваться.

"Привился!" — написал французский лидер на своей странице в "Твиттере".

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Он не уточнил, какой именно вакциной от ковида они привились. Макрон отметил, что прививки от коронавируса уже сделали 25 миллионов французов. Президент Франции подчеркнул, что граждане страны должны защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.

Напомним, в декабре прошлого года президент Франции заразился коронавирусом. Он продолжал работать, находясь на самоизоляции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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