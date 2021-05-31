Макрон и его супруга сделали прививки от коронавируса
При этом, каким именно препаратом они вакцинировались, не уточняется.
Фото © ТАСС / EPA
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что они вместе с супругой Брижит сделали прививки от коронавирусной инфекции. Глава государства призвал граждан последовать их примеру и вакцинироваться.
"Привился!" — написал французский лидер на своей странице в "Твиттере".
Он не уточнил, какой именно вакциной от ковида они привились. Макрон отметил, что прививки от коронавируса уже сделали 25 миллионов французов. Президент Франции подчеркнул, что граждане страны должны защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.
Напомним, в декабре прошлого года президент Франции заразился коронавирусом. Он продолжал работать, находясь на самоизоляции.
Комментариев: 0