В Турции объявили о смягчении коронавирусных ограничений
В первый месяц лета комендантский час в стране будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу.
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В Турции с 1 июня будут частично сняты противоковидные ограничения. Такое заявление сделал глава государства Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", — сказал он.
Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00, за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны и кафе в стране будут работать исключительно на доставку.
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Ранее власти Турции заявили, что готовы отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян. Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.
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