В Турции объявили о смягчении коронавирусных ограничений

В Турции с 1 июня будут частично сняты противоковидные ограничения. Такое заявление сделал глава государства Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", — сказал он.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00, за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны и кафе в стране будут работать исключительно на доставку.