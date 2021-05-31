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В Турции объявили о смягчении коронавирусных ограничений

В первый месяц лета комендантский час в стране будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу.

31 мая, 18:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Турции с 1 июня будут частично сняты противоковидные ограничения. Такое заявление сделал глава государства Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", — сказал он.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00, за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны и кафе в стране будут работать исключительно на доставку.

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Ранее власти Турции заявили, что готовы отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян. Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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