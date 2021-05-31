Макрон заявил, что договорился с Путиным и Зеленским о встрече глав МИД в "нормандском формате"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о проведении встречи в "нормандском формате" на министерском уровне.

"Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров", — отметил французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров и добавил, что встреча позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на переговорах глав государств и правительств.

Также Макрон отметил, что считает "нормандский формат" наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине.

"Я постоянно спрашиваю себя, что ещё более полезного мы могли бы сделать. И я не вижу ничего более полезного, чем "нормандский формат" и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в вопросе украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство", — подчеркнул глава государства.

При этом Макрон пояснил, что инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в этом формате.