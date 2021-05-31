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Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами

Среди них Марокко, Хорватия, Австрия, Венгрия и другие. Решение принято в оперштабе по борьбе с ковидом.

31 мая, 20:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия с 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня ещё с семью странами — Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)", — сообщили в оперштабе.

Чартерное авиасообщение с Албанией будет осуществляться по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.

В Великобританию самолёты будут летать три раза в неделю.

Также с 10 июня Россия увеличивает число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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