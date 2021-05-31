В центре Чумакова заявили о готовности поставлять ЮНИСЕФ вакцину от коронавируса "Ковивак"

В центре имени Чумакова сообщили о готовности поставлять Детскому фонду Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) вакцину от коронавируса "Ковивак" после получения документов о преквалификации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также после насыщения потребностей российского рынка. Об этом рассказал гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"У нас сегодня была рабочая встреча с руководством ЮНИСЕФ, в ходе которой мы рассматривали вопросы сотрудничества, в том числе обсуждали перспективы преквалификации "Ковивака" ВОЗ. ЮНИСЕФ выразил заинтересованность в поставках нашей вакцины, и я думаю, что это возможно, но только после получения от ВОЗ документов о преквалификации и после насыщения нашей вакциной потребностей российского рынка", — приводит его слова ТАСС.