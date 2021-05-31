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В центре Чумакова заявили о готовности поставлять ЮНИСЕФ вакцину от коронавируса "Ковивак"

Представители международной организации и сами заинтересованы в получении российского препарата от ковида.

31 мая, 19:40
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалёв

В центре имени Чумакова сообщили о готовности поставлять Детскому фонду Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) вакцину от коронавируса "Ковивак" после получения документов о преквалификации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также после насыщения потребностей российского рынка. Об этом рассказал гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"У нас сегодня была рабочая встреча с руководством ЮНИСЕФ, в ходе которой мы рассматривали вопросы сотрудничества, в том числе обсуждали перспективы преквалификации "Ковивака" ВОЗ. ЮНИСЕФ выразил заинтересованность в поставках нашей вакцины, и я думаю, что это возможно, но только после получения от ВОЗ документов о преквалификации и после насыщения нашей вакциной потребностей российского рынка", — приводит его слова ТАСС.

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Ишмухаметов отметил, что представители ЮНИСЕФ достаточно высоко оценили качество продуктов, производимых центром имени Чумакова.

Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку препарата составляет 4330 рублей.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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