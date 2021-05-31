Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", — отметили в оперштабе.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Россия приняла решение сохранить авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня.