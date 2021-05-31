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Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня

Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах.

31 мая, 20:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", — отметили в оперштабе.

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Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Россия приняла решение сохранить авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня.

Напомним, изначально РФ ограничила перелёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Это было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Тогда количество рейсов между Россией и Турцией было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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