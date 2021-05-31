Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня
Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах.
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Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", — отметили в оперштабе.
Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации позволит восстановить авиасообщение с Россией
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Россия приняла решение сохранить авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня.
Напомним, изначально РФ ограничила перелёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Это было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Тогда количество рейсов между Россией и Турцией было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.
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