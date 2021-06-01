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На Урале суд вынес приговор родителям, до смерти забившим шестилетнего приёмного сына

На заседание семейная пара пришла с вещами, явно не надеясь на оправдательный вердикт. Следствие по делу длилось почти три года.

1 июня, 09:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил приговор семейной паре, которая обвинялась в убийстве приёмного шестилетнего сына. Об этом сообщает kp.ru. Мальчик скончался в июле 2018-го года от травмы головы, опекуны утверждали, что ребёнок поскользнулся в ванной.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей. Они били ребёнка руками, ногами и твёрдыми предметами. Из-за этого на теле малыша осталось множество ран и ссадин, он получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отёком головного мозга, что и стало причиной смерти мальчика в ту же ночь.

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Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, по делу были проведены судебно-медицинские (в том числе и в другом субъекте РФ), молекулярно-генетические, биологические и психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Стоит добавить, что приёмная мать в прошлом году уже представала перед судом, её признали виновной и назначили 12 лет в колонии общего режима, однако областной суд оправдал её по трём статьям из четырёх с правом на реабилитацию.

В этот раз семейная пара прибыла на заседание сразу с вещами, вероятно, не надеясь на оправдательный приговор. Общаться с прессой супруги наотрез отказались, но, заметив сотрудников СМИ, женщина прокричала в адрес прокурора, что является законопослушным гражданином, а представитель власти "набирает бонусы".

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Суд постановил назначить приёмной матери девять лет заключения, а её супругу — девять лет и десять месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке 16-летняя девочка чуть не зарезала взбесившего её младшего брата, мальчик чудом выжил. Сейчас пострадавший находится в реанимации, а школьницу поместили в изолятор временного содержания. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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