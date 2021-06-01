Искала в Сети, куда лучше наносить удар: На Камчатке 16-летняя девочка чуть не зарезала взбесившего её младшего брата, мальчик чудом выжил

Сейчас пострадавший находится в реанимации, а школьницу поместили в изолятор временного содержания. В отношении неё возбуждено уголовное дело.