Искала в Сети, куда лучше наносить удар: На Камчатке 16-летняя девочка чуть не зарезала взбесившего её младшего брата, мальчик чудом выжил
Сейчас пострадавший находится в реанимации, а школьницу поместили в изолятор временного содержания. В отношении неё возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая с братом и сестрой. Фото © LIFE
В Петропавловске-Камчатском в одной из семей произошла трагедия: 16-летняя девочка чуть не убила своего младшего брата, нанеся ему не менее пяти ударов ножом в живот и шею. Однако мальчику удалось выжить. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в семье воспитывается трое детей. Инцидент произошёл 31 мая. В этот день мама вместе с младшей дочкой была во Владивостоке, куда улетела на конкурс песен и плясок, а отец находился на дежурстве — он работает водолазом в воинской части. Школьница и её 10-летний брат остались дома одни. В определённый момент мальчик начал баловаться и шуметь, чем взбесил свою старшую сестру. Тогда девочка взяла кухонный нож, решив убить школьника ударом в шею, но у неё не вышло, и она стала бить его в живот.
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Девочка сама вызвала брату скорую помощь. Мальчик потерял много крови и был доставлен в реанимационное отделение. Как отмечает источник, состояние пострадавшего стабилизировалось, он идёт на поправку.
Мать детей, узнав о случившемся, тут же вернулась домой, однако пока не беседовала с правоохранителями. Отец семейства ничего пояснить по поводу инцидента не может, а сама девочка утверждает, что любит родителей.
Источник уточнил, что школьница раскаивается в содеянном и признаётся, что её бесили младшие дети, а нападение она планировала. Вероятно, она ревновала родителей к ним. Также по результатам проверки выяснилось, что девочка искала в Интернете, куда лучше наносить удар. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке охранник магазина напал на ребёнка, заподозрив в попытке украсть телефон. Мужчина крепко удерживал руки мальчика и не отпускал его, полиция проводит проверку.
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