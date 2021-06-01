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Глава совета директоров "Уфы" подал в отставку после горячей фотосессии с телеведущей

Сам он признался, что командовать людьми оказалось не для него и теперь он в поисках "новой мотивации".

1 июня, 08:51
<p>Фото © Instagram / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPiNqAQFatM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uly_3gubchak</a></strong></p>

Фото © Instagram / uly_3gubchak

Глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов подал в отставку со своего поста после откровенной фотосессии с местной телеведущей Ульяной Тригубчак. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

"Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми для меня не мотивация", — написал Мурзагулов.

Один из боссов ФК "Уфа" устроил горячую фотосессию с телеведущей и теперь может лишиться должности

Один из боссов ФК "Уфа" устроил горячую фотосессию с телеведущей и теперь может лишиться должности

Напомним, глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов и телеведущая Ульяна Тригубчак устроили горячую фотосессию, а кадры выложили в Сеть. Сам один из боссов футбольного клуба после этого признался, что готов к своему возможному увольнению из "Уфы".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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