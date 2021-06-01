Глава совета директоров "Уфы" подал в отставку после горячей фотосессии с телеведущей
Сам он признался, что командовать людьми оказалось не для него и теперь он в поисках "новой мотивации".
Фото © Instagram / uly_3gubchak
Глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов подал в отставку со своего поста после откровенной фотосессии с местной телеведущей Ульяной Тригубчак. Об этом он сообщил в своём инстаграме.
"Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми для меня не мотивация", — написал Мурзагулов.
Напомним, глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов и телеведущая Ульяна Тригубчак устроили горячую фотосессию, а кадры выложили в Сеть. Сам один из боссов футбольного клуба после этого признался, что готов к своему возможному увольнению из "Уфы".
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