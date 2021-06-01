Глава совета директоров "Уфы" подал в отставку после горячей фотосессии с телеведущей

Глава совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов подал в отставку со своего поста после откровенной фотосессии с местной телеведущей Ульяной Тригубчак. Об этом он сообщил в своём инстаграме .

"Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми для меня не мотивация", — написал Мурзагулов.