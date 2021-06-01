"Барселона" приобрела второго игрока "Манчестер Сити" за сутки

Согласно опубликованным данным, Гарсия подписал с клубом контракт до конца сезона 2025/2026, а отступные за досрочный разрыв соглашения составили 400 миллионов евро.

Отметим, что в системе "Барселоны" Гарсия находился с 2008 по 2017 год, после чего перешёл в "Манчестер Сити". В ушедшем сезоне он провёл 11 матчей в составе "горожан". Днём ранее в этом же направлении проследовал лучший бомбардир в истории "Сити" Серхио Агуэро.