"Барселона" приобрела второго игрока "Манчестер Сити" за сутки
Ранее в команду перешёл лучший бомбардир в истории "горожан" Серхио Агуэро.
Фото © Twitter / FC Barcelona
"Барселона" объявила о подписании 20-летнего защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии, который является воспитанником каталонского клуба.
Согласно опубликованным данным, Гарсия подписал с клубом контракт до конца сезона 2025/2026, а отступные за досрочный разрыв соглашения составили 400 миллионов евро.
Отметим, что в системе "Барселоны" Гарсия находился с 2008 по 2017 год, после чего перешёл в "Манчестер Сити". В ушедшем сезоне он провёл 11 матчей в составе "горожан". Днём ранее в этом же направлении проследовал лучший бомбардир в истории "Сити" Серхио Агуэро.
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