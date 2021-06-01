В России за сутки выявили 9,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.



"За последние сутки в России выявлено 9500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 3669 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (817) и Московская область (743). Вылечилось же за минувшие 24 часа 8994 пациента.

Количество смертельных исходов за последние 24 часа увеличилось на 372 и достигло 121 873 человек.

