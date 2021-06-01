В России за сутки выявили 9,5 тысячи новых случаев коронавируса
Общее количество инфицированных увеличилось до 5 081 417 человек. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
"За последние сутки в России выявлено 9500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении оперштаба.
Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 3669 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (817) и Московская область (743). Вылечилось же за минувшие 24 часа 8994 пациента.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении. В ведомстве отметили, что эта вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11.
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