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В России за сутки выявили 9,5 тысячи новых случаев коронавируса

Общее количество инфицированных увеличилось до 5 081 417 человек. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье.

1 июня, 08:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

"За последние сутки в России выявлено 9500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении оперштаба.

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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 3669 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (817) и Московская область (743). Вылечилось же за минувшие 24 часа 8994 пациента.

Количество смертельных исходов за последние 24 часа увеличилось на 372 и достигло 121 873 человек.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении. В ведомстве отметили, что эта вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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