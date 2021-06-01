Врач на видео раскрыл, как по одному взгляду на ногти понять, мог ли пациент уже переболеть CoViD
В мире от коронавируса погибло уже более 3,5 млн человек, и учёные не перестают исследовать это смертельно опасное явление.
Каран Радж поделился в "Тиктоке" видео, заинтересовав зрителей новой информацией о проявлениях смертельного вируса. Британский доктор рассказал, что белые поперечные бороздки на ногтях у пациента могут свидетельствовать о перенесённом ковиде. Для наглядности он привёл соответствующие снимки.
Они известны как линии Бо и появляются при временном прекращении роста ногтей, когда в организме есть инфекция
Видео © TikTok / dr.karanr
При этом врач отметил, что такие же линии могут встречаться при других инфекциях и травмах, поэтому самый точный способ узнать о перенесённой болезни — пройти соответствующий тест. Однако, по его словам, учёные всё чаще замечают подобные признаки у выздоравливающих от коронавируса пациентов. Эти линии исчезают по мере роста ногтя.
Как указано у Карана Раджа в инстаграме — он хирург Национальной службы здравоохранения и лектор в Университете Сандерленда в Англии. На тикток медика подписано 3,8 млн человек, с которыми он в доступной форме делится полезной информацией на медицинскую тематику.
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