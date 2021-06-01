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Врач на видео раскрыл, как по одному взгляду на ногти понять, мог ли пациент уже переболеть CoViD

В мире от коронавируса погибло уже более 3,5 млн человек, и учёные не перестают исследовать это смертельно опасное явление.

1 июня, 06:20

Скриншот © TikTok / dr.karanr

Каран Радж поделился в "Тиктоке" видео, заинтересовав зрителей новой информацией о проявлениях смертельного вируса. Британский доктор рассказал, что белые поперечные бороздки на ногтях у пациента могут свидетельствовать о перенесённом ковиде. Для наглядности он привёл соответствующие снимки.

Они известны как линии Бо и появляются при временном прекращении роста ногтей, когда в организме есть инфекция

Каран Радж

Видео © TikTok / dr.karanr

При этом врач отметил, что такие же линии могут встречаться при других инфекциях и травмах, поэтому самый точный способ узнать о перенесённой болезни — пройти соответствующий тест. Однако, по его словам, учёные всё чаще замечают подобные признаки у выздоравливающих от коронавируса пациентов. Эти линии исчезают по мере роста ногтя.

Скриншот © TikTok / dr.karanr

Скриншот © TikTok / dr.karanr

Как указано у Карана Раджа в инстаграме — он хирург Национальной службы здравоохранения и лектор в Университете Сандерленда в Англии. На тикток медика подписано 3,8 млн человек, с которыми он в доступной форме делится полезной информацией на медицинскую тематику.

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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