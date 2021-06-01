В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова
Ранее для жителей столицы было доступно два препарата — "Спутник V" от центра Гамалеи и "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Вакцина от CoViD-19 "Ковивак", разработанная центром Чумакова, появилась в московских медучреждениях. Уже скоро ею можно будет привиться, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Как пишет РБК, сейчас доступно три тысячи доз препарата. Вакцинация начнётся в ближайшее время в нескольких медицинских центрах. Стоит отметить, что жители столицы уже могут привиться двумя препаратами — "Спутником V" от центра Гамалеи и "Эпиваккороной" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.
Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку составляет 4330 рублей.
Как сообщал Лайф, ранее вакцинация препаратом "Ковивак" началась в Санкт-Петербурге.
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