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В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова

Ранее для жителей столицы было доступно два препарата — "Спутник V" от центра Гамалеи и "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.

1 июня, 04:34
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Вакцина от CoViD-19 "Ковивак", разработанная центром Чумакова, появилась в московских медучреждениях. Уже скоро ею можно будет привиться, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Как пишет РБК, сейчас доступно три тысячи доз препарата. Вакцинация начнётся в ближайшее время в нескольких медицинских центрах. Стоит отметить, что жители столицы уже могут привиться двумя препаратами — "Спутником V" от центра Гамалеи и "Эпиваккороной" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку составляет 4330 рублей.

Как сообщал Лайф, ранее вакцинация препаратом "Ковивак" началась в Санкт-Петербурге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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