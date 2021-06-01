В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова

Вакцина от CoViD-19 "Ковивак", разработанная центром Чумакова, появилась в московских медучреждениях. Уже скоро ею можно будет привиться, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Как пишет РБК, сейчас доступно три тысячи доз препарата. Вакцинация начнётся в ближайшее время в нескольких медицинских центрах. Стоит отметить, что жители столицы уже могут привиться двумя препаратами — "Спутником V" от центра Гамалеи и "Эпиваккороной" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.