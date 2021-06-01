Бразилия запретила иностранцам въезд в страну наземным и водным путём

Бразильские власти запретили на неопределённый срок въезжать в страну иностранцам вне зависимости от их гражданства. Это связано с угрозой распространения коронавируса, пишет издание O Globo со ссылкой на межведомственное постановление руководства республики.

При этом газета уточняет, что запрет действует в отношении "прибывающих по автодорогам, иным путям наземного сообщения, а также водным транспортом" и не распространяется на авиасообщение.

Соответствующие ограничения вводятся по инициативе нацагентства по санитарному надзору (Anvisa) в связи с "потенциальными эпидемиологическими последствиями распространения новых вариантов вируса SARS-CoV-2, обнаруженных в Великобритании, ЮАР и Индии". Сохраняется полный запрет на въезд в Бразилию тех граждан, кто за две недели до этого был в этих странах, а также запрет на авиасообщение с перечисленными государствами.

Добавим, что для прилёта в Бразилию иностранцам потребуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Всего в стране выявлено уже свыше 16 миллионов случаев заражения ковидом. От коронавируса скончалось более 462 тысяч жителей страны.