Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Бразилия запретила иностранцам въезд в страну наземным и водным путём

На авиасообщение новые меры борьбы с коронавирусом не распространяются.

1 июня, 01:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бразильские власти запретили на неопределённый срок въезжать в страну иностранцам вне зависимости от их гражданства. Это связано с угрозой распространения коронавируса, пишет издание O Globo со ссылкой на межведомственное постановление руководства республики.

При этом газета уточняет, что запрет действует в отношении "прибывающих по автодорогам, иным путям наземного сообщения, а также водным транспортом" и не распространяется на авиасообщение.

Соответствующие ограничения вводятся по инициативе нацагентства по санитарному надзору (Anvisa) в связи с "потенциальными эпидемиологическими последствиями распространения новых вариантов вируса SARS-CoV-2, обнаруженных в Великобритании, ЮАР и Индии". Сохраняется полный запрет на въезд в Бразилию тех граждан, кто за две недели до этого был в этих странах, а также запрет на авиасообщение с перечисленными государствами.

"Нет спасения": Папа римский жёстко пошутил над Бразилией

"Нет спасения": Папа римский жёстко пошутил над Бразилией

Добавим, что для прилёта в Бразилию иностранцам потребуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Всего в стране выявлено уже свыше 16 миллионов случаев заражения ковидом. От коронавируса скончалось более 462 тысяч жителей страны.

Ранее в ряде крупных городов Бразилии прошли массовые митинги против президента страны Жаира Болсонару и его коронавирусной политики.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В центре Чумакова заявили о готовности поставлять ЮНИСЕФ вакцину от коронавируса "Ковивак"

вчера в 19:40

В Бразилии прошли массовые митинги против коронавирусной политики президента Болсонару

30 мая, 01:11

"Его лай не пугает": Американцы высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным

сегодня в 01:54

Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке с большим отрывом от соперников

сегодня в 02:40

Россиянам напомнили о единственной короткой летней рабочей неделе

сегодня в 02:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1