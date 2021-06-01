СМИ: Делегация Германии отправилась в США для обсуждения "Северного потока — 2"

Немецкая делегация высокопоставленных чиновников отправилась в США, чтобы обсудить газопровод "Северный поток — 2". Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на источники в правительстве обеих стран.

Возглавили группу чиновников помощник канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Со стороны Вашингтона в переговорах примут участие помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан и американский торговый представитель Кэтрин Тай.