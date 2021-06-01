СМИ: Делегация Германии отправилась в США для обсуждения "Северного потока — 2"
Возглавили группу чиновников помощник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Немецкая делегация высокопоставленных чиновников отправилась в США, чтобы обсудить газопровод "Северный поток — 2". Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на источники в правительстве обеих стран.
Возглавили группу чиновников помощник канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Со стороны Вашингтона в переговорах примут участие помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан и американский торговый представитель Кэтрин Тай.
По данным СМИ, кроме "Северного потока — 2", стороны также обсудят экономические трудности в отношениях двух стран и пошлины на импорт алюминия и стали, которые были введены при предыдущем главе Белого дома Дональде Трампе.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Активно помешать запуску проекта пытались США, однако на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что введение санкций против "Северного потока — 2" негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. По его словам, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён". Политолог Владимир Оленченко в беседе с Лайфом объяснил, как использовать поменявшуюся риторику Байдена в отношении "Северного потока – 2".
19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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