С 1 июня россиян будут информировать о ЧС по нацстандарту

Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях впервые вступает в силу в России 1 июня.

"Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты", — приводит ТАСС цитату из документа.

Отмечается, что должностные лица обязаны предоставлять в СМИ данные из зоны ЧС не реже чем четыре раза в сутки. Им предписывается проводить фото- и видеосъёмку обстановки, спасательных работ, а также пресс-конференции. Помимо этого администрация субъекта должна довести до населения информацию о ситуации в зоне ЧС не позднее чем через час после её возникновения.

Кроме того, стандарт определяет порядок информирования о выплатах и восстановлении потерянных документов, регламентирует права и обязанности должностных лиц, которым запрещается выдавать сведения, провоцирующие население на панику и массовые нарушения общественного порядка.

ГОСТ разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 27 января 2021 года утверждён Росстандартом.