В России с 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно новой норме просветительской признаётся деятельность, которая нацелена на распространение знаний и навыков и осуществляется вне образовательных программ.

Заниматься ею теперь разрешено только при соблюдении ряда ограничений. Просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Согласно регламенту, составленному в Минпросвещения РФ, к просветительской деятельности отнесено распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.

Формы, в которых может осуществляться просветительская деятельность, — презентации, лектории, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и работа просветительских интернет-порталов. Тем же законом изменены правила международного сотрудничества образовательных учреждений, которое теперь должно координироваться федеральными ведомствами.