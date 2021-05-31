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В России с 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности

Теперь просветительской признаётся деятельность, которая нацелена на распространение знаний и навыков и осуществляется вне образовательных программ.

31 мая, 21:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России с 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно новой норме просветительской признаётся деятельность, которая нацелена на распространение знаний и навыков и осуществляется вне образовательных программ.

Заниматься ею теперь разрешено только при соблюдении ряда ограничений. Просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

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Согласно регламенту, составленному в Минпросвещения РФ, к просветительской деятельности отнесено распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.

Формы, в которых может осуществляться просветительская деятельность, — презентации, лектории, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и работа просветительских интернет-порталов. Тем же законом изменены правила международного сотрудничества образовательных учреждений, которое теперь должно координироваться федеральными ведомствами.

Ранее сообщалось, что жителям страны при получении первого российского паспорта будут выдавать Конституцию РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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