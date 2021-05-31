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Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют из Петербурга в Краснодар

Уголовное дело в отношении него возбудило управление СК РФ именно по Краснодарскому краю.

31 мая, 21:43
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Задержанного в петербургском аэропорту бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова принудительно отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК РФ. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Елена Бородина.

"Уголовное дело по статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" возбуждено СУ СКР по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО "Открытая Россия" объявила о полной ликвидации", пояснила Бородина.

Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Адвокат добавила, что Пивоварова этапируют в Краснодар после допроса.

Напомним, что 31 мая бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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