Задержанного экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют из Петербурга в Краснодар

Задержанного в петербургском аэропорту бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова принудительно отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК РФ. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Елена Бородина.

"Уголовное дело по статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" возбуждено СУ СКР по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО "Открытая Россия" объявила о полной ликвидации", — пояснила Бородина.

Адвокат добавила, что Пивоварова этапируют в Краснодар после допроса.