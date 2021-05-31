Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 1 июня
По мнению экспертов, это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.
Фото © Pixabay
Уже сегодня, 1 июня, Землю накроет облако плазмы, которое было выброшено с Солнца. Об этом говорится на сайте spaceweather.com.
Как уточняется, облако было выброшено в космос 28 мая. Специалисты полагают, что это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.
Не голливудская фантастика, а реальная угроза: Учёные предрекли катастрофу на Земле к 2025 году из-за вспышек на Солнце
При этом до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. Отмечается, что в первый день лета жители широт, близких к полюсам, смогут наблюдать "хорошее световое шоу". Кроме того, в этот день могут быть незначительные геомагнитные бури.
Ранее стало известно, жители какого российского региона смогут в июне увидеть кольцевое затмение.
Комментариев: 0