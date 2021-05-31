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Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 1 июня

По мнению экспертов, это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.

31 мая, 21:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже сегодня, 1 июня, Землю накроет облако плазмы, которое было выброшено с Солнца. Об этом говорится на сайте spaceweather.com.

Как уточняется, облако было выброшено в космос 28 мая. Специалисты полагают, что это будет самый яркий и быстрый выброс из атмосферы Солнца, зафиксированный в новом, 25-м, солнечном цикле.

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При этом до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. Отмечается, что в первый день лета жители широт, близких к полюсам, смогут наблюдать "хорошее световое шоу". Кроме того, в этот день могут быть незначительные геомагнитные бури.

Ранее стало известно, жители какого российского региона смогут в июне увидеть кольцевое затмение.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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