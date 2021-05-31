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Из трёх городов России возобновят международные рейсы

Согласно решению оперштаба улететь из них можно будет с 10 июня.

31 мая, 20:58
<p>Аэропорт Томска. Фото © ТАСС / Таисия Воронцова</p>

Аэропорт Томска. Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Россия возобновляет международные рейсы из трёх городов: Томска, Нижнекамска и Владикавказа. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учётом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по двум маршрутам

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по двум маршрутам

Напомним, ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами (регулярное — с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией), а также увеличивает число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. Кроме того, РФ официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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