В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В подмосковном Наро-Фоминске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом аварии и последствиями происшествия.

Всё произошло на улице Маршала Жукова. На кадрах с места ЧП видно, что авария случилась рядом с пешеходным переходом. От удара водителя мотоцикла отбросило на несколько метров вперёд, к нему почти сразу подбежали очевидцы инцидента. В результате происшествия мотоциклист погиб. Из-за ДТП в данном районе образовалась большая пробка.