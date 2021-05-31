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В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой

Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.

31 мая, 21:04

В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В подмосковном Наро-Фоминске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом аварии и последствиями происшествия.

Всё произошло на улице Маршала Жукова. На кадрах с места ЧП видно, что авария случилась рядом с пешеходным переходом. От удара водителя мотоцикла отбросило на несколько метров вперёд, к нему почти сразу подбежали очевидцы инцидента. В результате происшествия мотоциклист погиб. Из-за ДТП в данном районе образовалась большая пробка.

На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП

На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП

Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде в результате аварии с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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