В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой
Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.
В подмосковном Наро-Фоминске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом аварии и последствиями происшествия.
Всё произошло на улице Маршала Жукова. На кадрах с места ЧП видно, что авария случилась рядом с пешеходным переходом. От удара водителя мотоцикла отбросило на несколько метров вперёд, к нему почти сразу подбежали очевидцы инцидента. В результате происшествия мотоциклист погиб. Из-за ДТП в данном районе образовалась большая пробка.
Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде в результате аварии с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека.
Комментариев: 0