Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова задержали в аэропорту Пулково

Его сняли прямо с самолёта перед путешествием на отдых, сейчас он находится в офисе ФСБ аэропорта.

31 мая, 19:00
<p>Андрей Пивоваров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPBSrmxj-cK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">brewerov</a></p>

Андрей Пивоваров. Фото © Instagram / brewerov

Бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

"Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", — написал Пивоваров.

Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Пивоваров объявил о самоликвидации "Открытой России"

Ранее Лайф рассказывал, что суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Процесс длился два года, всё это время обвиняемая провела под домашним арестом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Устал и прислонился лбом к стене": Адвокат объяснила ссадину на лице основателя NEXTA Протасевича

сегодня в 18:44

Впавший в кому после падения с электросамоката артист Мариинки пришёл в сознание

сегодня в 15:49

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой стал главой московского отделения "Единой России"

сегодня в 17:40

Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии

сегодня в 18:51

Год условно вместо семи реальных: На Украине смягчили приговор радикалу и убийце Стерненко, но он всё равно недоволен

сегодня в 18:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1