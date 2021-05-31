Экс-директора "Открытой России" Пивоварова задержали в аэропорту Пулково
Его сняли прямо с самолёта перед путешествием на отдых, сейчас он находится в офисе ФСБ аэропорта.
Андрей Пивоваров. Фото © Instagram / brewerov
Бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
"Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", — написал Пивоваров.
Ранее Лайф рассказывал, что суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Процесс длился два года, всё это время обвиняемая провела под домашним арестом.
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