Экс-директора "Открытой России" Пивоварова задержали в аэропорту Пулково

Бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

"Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп", — написал Пивоваров.