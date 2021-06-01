Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Китае зарегистрировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Людей, контактировавших с больным, поместили под медицинское наблюдение. Пока ни у кого из них не выявили болезнь.

1 июня, 06:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Инцидент произошёл в восточной провинции Цзянсу. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его данным, 41-летний мужчина из города Чжэньцзяна в конце апреля почувствовал жар, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Он обратился к врачу и был госпитализирован. К настоящему моменту состояние пациента стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний провёл анализ материалов больного и пришёл к выводу, что мужчина был инфицирован H10N3. Все контактировавшие с пациентом помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявлено.

Эволюция вируса: таинственная испанка не исчезла?

Эволюция вируса: таинственная испанка не исчезла?

Отмечается, что H10N3 произошёл от птиц, так как анализ генома показал, что он не обладает эффективной способностью заражать людей. Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом, он передаётся между пернатыми.

Ранее Лайф рассказывал, что супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии. В Госдепе полагают, что в Китае могли скрывать информацию о заразности и смертельности вируса, маскируя такие случаи под грипп.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Китае кассовые сборы "Форсажа-9" упали на 85% после скандала с Джоном Синой

вчера в 19:35

Девушка установила камеру у кормушки, и вот 15 самых смешных гостей, которые пришли полакомиться

2 мая, 07:30

В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова

сегодня в 04:34

В Барнауле задержали владельца взлетевшего в воздух и лопнувшего батута

сегодня в 07:21

Это только вершина айсберга: Захарова отреагировала на скандал со слежкой США за Меркель и Штайнмайером

сегодня в 07:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1