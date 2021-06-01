В Китае зарегистрировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Инцидент произошёл в восточной провинции Цзянсу. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его данным, 41-летний мужчина из города Чжэньцзяна в конце апреля почувствовал жар, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Он обратился к врачу и был госпитализирован. К настоящему моменту состояние пациента стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний провёл анализ материалов больного и пришёл к выводу, что мужчина был инфицирован H10N3. Все контактировавшие с пациентом помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявлено.

Отмечается, что H10N3 произошёл от птиц, так как анализ генома показал, что он не обладает эффективной способностью заражать людей. Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом, он передаётся между пернатыми.