Солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам
В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.
Скриншот видео © YouTube / Till Lindemann
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей, 1 июня, выпустил клип на песню Ich hasse Kinder, что в переводе означает: "Я ненавижу детей". Видеоролик опубликован на странице YouTube артиста.
Тематика видео выбрана советская. На кадрах можно увидеть пионеров, Красную площадь и плачущий бюст Ленина. В ролике показано несколько стереотипных образов о советской жизни. Кроме того, клип содержит много сцен насилия, в том числе убийства, а сам Линдеманн, играющий главного героя, предстаёт перед зрителями избитым и окровавленным. История рассказывает о мальчике, который подвергается постоянным нападкам сверстников, а во взрослом возрасте становится жестоким убийцей.
В ролике снялись российские актёры Аглая Тарасова, сыгравшая возлюбленную главного героя, и Александр Ревва, исполнивший роль милиционера. Режиссёром стал Сергей Грей.
Ранее Лайф рассказывал о клипе Линдеманна, который был снят в музее "Эрмитаж". Генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский назвал его формой "диалога культур".
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