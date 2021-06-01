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Солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам

В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.

1 июня, 06:10
<p>Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkjot4p29KLU0pwc0srHeGg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Till Lindemann</a></p>

Скриншот видео © YouTube / Till Lindemann

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей, 1 июня, выпустил клип на песню Ich hasse Kinder, что в переводе означает: "Я ненавижу детей". Видеоролик опубликован на странице YouTube артиста.

Тематика видео выбрана советская. На кадрах можно увидеть пионеров, Красную площадь и плачущий бюст Ленина. В ролике показано несколько стереотипных образов о советской жизни. Кроме того, клип содержит много сцен насилия, в том числе убийства, а сам Линдеманн, играющий главного героя, предстаёт перед зрителями избитым и окровавленным. История рассказывает о мальчике, который подвергается постоянным нападкам сверстников, а во взрослом возрасте становится жестоким убийцей.

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В ролике снялись российские актёры Аглая Тарасова, сыгравшая возлюбленную главного героя, и Александр Ревва, исполнивший роль милиционера. Режиссёром стал Сергей Грей.

Ранее Лайф рассказывал о клипе Линдеманна, который был снят в музее "Эрмитаж". Генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский назвал его формой "диалога культур".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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