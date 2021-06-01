Солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в День защиты детей, 1 июня, выпустил клип на песню Ich hasse Kinder, что в переводе означает: "Я ненавижу детей". Видеоролик опубликован на странице YouTube артиста.

Тематика видео выбрана советская. На кадрах можно увидеть пионеров, Красную площадь и плачущий бюст Ленина. В ролике показано несколько стереотипных образов о советской жизни. Кроме того, клип содержит много сцен насилия, в том числе убийства, а сам Линдеманн, играющий главного героя, предстаёт перед зрителями избитым и окровавленным. История рассказывает о мальчике, который подвергается постоянным нападкам сверстников, а во взрослом возрасте становится жестоким убийцей.