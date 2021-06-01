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Опубликовано 1 июня 2021, 05:21

"Устроили тяжелейшее испытание": Гендиректор Третьяковки рассказала, как музей празднует 165-летие

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В частности, 2 июня открывается масштабная международная конференция, посвящённая передвижникам.

В этом году Третьяковская галерея празднует 165-летний юбилей. Генеральный директор учреждения Зельфира Трегулова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, как музей отмечает это событие.

"Мы, конечно, не стали устраивать каких-то торжественных заседаний, как это было принято десятилетия назад. Сегодня это просто нецелесообразно вообще. Мы устроили для себя тяжелейшее испытание под названием "Марафон событий", — сказала Трегулова.

Она отметила, что удалось реализовать несколько интересных проектов — например, выставку Ивана Кудряшова "Открытие нового имени в истории русского авангарда".

Директор Третьяковки рассказала о высокой востребованности музея после снятия ограничений
Директор Третьяковки рассказала о высокой востребованности музея после снятия ограничений

Кроме того, Трегулова рассказала об открытии в среду масштабной международной конференции, посвящённой передвижникам, с участием коллег из Кембриджского, Оксфордского, Йельского, Принстонского университетов, из Университета Хельсинки, музеев Саратова и Петербурга, а также Пушкинского музея.

Ранее Лайф писал о клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна, который был снят в музее "Эрмитаж". Генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский назвал его формой "диалога культур".

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Юлия Коновалова
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