"Устроили тяжелейшее испытание": Гендиректор Третьяковки рассказала, как музей празднует 165-летие

В частности, 2 июня открывается масштабная международная конференция, посвящённая передвижникам.

В этом году Третьяковская галерея празднует 165-летний юбилей. Генеральный директор учреждения Зельфира Трегулова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, как музей отмечает это событие.

"Мы, конечно, не стали устраивать каких-то торжественных заседаний, как это было принято десятилетия назад. Сегодня это просто нецелесообразно вообще. Мы устроили для себя тяжелейшее испытание под названием "Марафон событий", — сказала Трегулова.

Она отметила, что удалось реализовать несколько интересных проектов — например, выставку Ивана Кудряшова "Открытие нового имени в истории русского авангарда".