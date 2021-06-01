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На Украине опубликовали третью часть "прослушки Медведчука"

Сам политик заявляет, что опубликованные материалы, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы.

1 июня, 04:53
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России. Она была опубликована на ютуб-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.

Прежде были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это "чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался".

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"Угольные контракты и переговоры с оккупантами — что скрывает третья часть "прослушки Медведчука"? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вёл переговоры", — сказано в описании к новому видео.

Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014–2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы Правительства РФ Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Незалежной территории продовольственные товары.

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Речь в опубликованных материалах слышна отчётливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от "расследователей".

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Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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