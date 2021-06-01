На Украине опубликовали третью часть "прослушки Медведчука"

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России. Она была опубликована на ютуб-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.

Прежде были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это "чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался".

"Угольные контракты и переговоры с оккупантами — что скрывает третья часть "прослушки Медведчука"? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вёл переговоры", — сказано в описании к новому видео.

Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014–2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы Правительства РФ Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Незалежной территории продовольственные товары.